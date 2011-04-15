Роснефть выиграла аукционы по участкам в Красноярском крае

ПАО "НК "Роснефть" по результатам аукционных торгов получила право пользования недрами Мезенинского, Северо-Джангодского и Янгодского лицензионных участков, расположенных на севере Красноярского края в Долгано-Ненецком муниципальном районе. Об этом говорится в сообщении компании.



Роснефть предложила на аукционах лучшую цену, поскольку обладает максимальными возможностями для синергии и наиболее эффективной схемой развития участков.



Ресурсная база данных участков оценивается Роснефтью в 177 млн т нефти и 448 млрд кубометров газа. Данная оценка базируется на результатах геологоразведочных работ, реализуемых компанией в данном регионе, в том числе на смежных лицензионных участках.



Общая площадь приобретённых участков составляет 6.4 тыс. кв. км.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК. География розничного бизнеса компании охватывает 66 регионов во всех федеральных округах РФ.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла на 25% до 550 млрд руб. с 440 млрд руб. годом ранее (чистая прибыль за 9 месяцев 2018 года уточнена в связи с пересмотром оценки приобретённых активов в 2018 году). Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий выросла на 6.2% до 6.452 трлн руб. с 6.073 трлн руб., показатель EBITDA - на 1.5% до 1.617 трлн руб. с 1.593 трлн руб.





"AK&M" от 16.12.2019