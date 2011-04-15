Ингосстрах-Жизнь совместно с Росбанк L'Hermitage Private Banking запустили инвестиционный страховой продукт "Индустриальная экономика"

Ингосстрах-Жизнь совместно с Росбанк L'Hermitage Private Banking запустили инвестиционный страховой продукт с рублёвой стратегией - "Индустриальная экономика". Об этом говорится в сообщении страховой компании.



В инвестиционную стратегию включены акции 5-ти крупнейших компаний, которые демонстрируют ежегодный финансовый рост.



Договор оформляется сроком на 3.5 года. Клиентский купон составляет 14% годовых. Нижний барьер стратегии - 90% от начальной стоимости акций.



В конце срока действия договора, клиенту гарантированно возвращается 100% инвестированных средств. Продукт предусматривает возможность периодической выплаты инвестиционного дохода по купону один раз в год. Размер потенциального дополнительного дохода фиксирован и известен на этапе подписания договора.



В инвестиционной стратегией предусмотрен "эффект памяти". Данная опция актуальна, если на момент наблюдения стоимость акций, входящих в корзину, снижается относительно установленных барьеров. Важным условием является то, что купон "запоминается" и будет добавлен к очередной выплате. Этот эффект позволяет не терять доход, в случае если активы не достигают целевого уровня в течение нескольких периодов наблюдения.



ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена из состава "Ингосстрах" в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



ПАО "Росбанк" (ИНН 7744001497) основано в 1993 году, входит в тридцатку крупнейших российских банков, является универсальным коммерческим банком, предоставляющим весь комплекс банковских услуг как юридическим, так и физическим лицам. Мажоритарным акционером банка является французская банковская группа Societe Generale. 100%-ми дочерними компаниями Росбанка являются банки DeltaCredit и "Русфинанс".



"AK&M" от 16.12.2019