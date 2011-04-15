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16/12/2019
16:26

Opel возвращается в Россию

Opel возвращается в Россию.
Как сообщил автопроизводитель, первые модели немецкого автопроизводителя из Рюссельсхайма появились в автосалонах отобранных дилеров в крупных городах России. На сегодняшний день клиенты в России могут заказать успешный внедорожник Opel Grandland X от Eisenach и Zafira Life.

Группа PSA начала регулярное производство семейства van Zafira Life на своем заводе в Калуге, примерно в 200 километрах к юго-западу от Москвы. Транспортеры Opel Vivaro для местного рынка также сойдут с производственной линии в Калуге с начала 2020 года.

Напомним, о возвращении компании стало известно в 2019 году. Тогда об этом сообщила группа PSA. Так, во время презентации финансовых результатов Группы PSA за 2018 финансовый год и второго этапа стратегического плана Push to Pass на период 2019-2021 годов председатель правления Карлос Таварес подтвердил стремление группы завоевать новые рынки и заявил, что бренд Opel готов выйти на российский рынок.

Главным приоритетом Opel в России станет прибыльный рост и высокий уровень удовлетворённости клиентов. За расширение бизнеса в регионе Евразия будет отвечать Драган Ненадович, который займёт пост регионального бренд-менеджера Opel и будет работать в московском офисе компании.

Напомним, в 2015 году Opel и Chevrolet объявили об уходе с российского рынка. Такое решение было принято из-за низких продаж в конце 2014 и начале 2015 года.

Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme, в 1991-2016 годах - PSA Peugeot Citroen) - французская автомобилестроительная компания, второй по величине производитель автомобилей в Европе. Штаб-квартира - в Рюэй-Мальмезон, Иль-де-Франс, Франция. Владелец таких брендов, как Citroen, Peugeot, Opel, Vauxhall и DS Automobiles.

Французская PSA Group завершила покупку европейского бизнеса General Motors Co. (GM), в который входят бренды Opel и Vauxhall, в 2017 году.



"AK&M" от 16.12.2019
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