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16/12/2019
16:41

LADA запустила производство модернизированного внедорожника LADA 4х4

LADA запускает производство модернизированного внедорожника LADA 4х4. Об этом говорится в сообщении предприятия.

Автомобиль получил модернизированный интерьер, стал комфортней и безопасней.

На полностью обновлённой панели приборов появился новый блок управления климатической системой. Три вращающиеся рукоятки и электроприводы заслонок отопителя и рециркуляции, а также новые воздуховоды повышают эффективность системы и удобство её использования. Кроме того, стал объёмней вещевой ящик, на консоли внедрены 2 розетки 12V.

Сиденья получили развитую боковую поддержку. Передние кресла для трёхдверных автомобилей получили модернизированный механизм складывания, а на заднем ряду сидений появилось 2 подголовника.

Срок начала продаж, состав комплектаций и цены будут опубликованы дополнительно.

Группа "АВТОВАЗ" входит в состав Groupe Renault и выпускает автомобили по полному циклу производства и автокомпоненты для 4-х брендов: LADA, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площади группы расположены в г. Тольятти - АО "АВТОВАЗ" и в г. Ижевск - ООО "ЛАДА Ижевск".

Бренд LADA представлен в сегментах В, В+, SUV и LCV, которые составляют 5 модельных семейств: Vesta, XRAY, Largus, Granta и 4x4


"AK&M" от 16.12.2019
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