Регионы довели до аграриев 89.6% федеральных субсидий. Об этом сообщил Минсельхоз.



По состоянию на 12 декабря предусмотренные федеральным бюджетом средства перечислены в регионы на общую сумму 121.2 млрд руб. Из указанных средств регионы довели до конечных получателей 108.6 млрд руб., или 89.6% от предусмотренного объёма, что на 1.6 процентного пункта выше уровня 5 декабря 2019 года.



Уровень доведения до сельскохозяйственных товаропроизводителей субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства составляет 98.8%, субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве - 99.4%.







"AK&M" от 16.12.2019