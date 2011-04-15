В МО в 2020 году отремонтируют 30 подъездных дорог к СНТ

В Московской области в 2020 году отремонтируют 30 подъездных дорог к садовым некоммерческим товариществам (СНТ). Об этом сообщил Стройкомплекс Москвы со ссылкой на руководителя Департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина.



"Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт 43.9 км дорог в 14 муниципальных образованиях", - сказал В.Жидкин.



Глава департамента отметил, что порядка 66 км подъездных дорог отремонтировали в этом году.



"Это улучшит транспортную инфраструктуру для 96 тыс. человек, в том числе для 72 тыс. москвичей, имеющих земельные участки в 239 СНТ", - подчеркнул В.Жидкин.





"AK&M" от 16.12.2019