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16/12/2019
16:44

В МО в 2020 году отремонтируют 30 подъездных дорог к СНТ

В Московской области в 2020 году отремонтируют 30 подъездных дорог к садовым некоммерческим товариществам (СНТ). Об этом сообщил Стройкомплекс Москвы со ссылкой на руководителя Департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина.

"Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт 43.9 км дорог в 14 муниципальных образованиях", - сказал В.Жидкин.

Глава департамента отметил, что порядка 66 км подъездных дорог отремонтировали в этом году.

"Это улучшит транспортную инфраструктуру для 96 тыс. человек, в том числе для 72 тыс. москвичей, имеющих земельные участки в 239 СНТ", - подчеркнул В.Жидкин.


"AK&M" от 16.12.2019
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