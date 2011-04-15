Правительство изменило условия расчёта тарифа на воду

Правительство РФ дополнило порядок формирования однокомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, говорится в сообщении ФАС.



Документ наделяет губернатора региона или уполномоченного им органа правом решать, в каком виде (однокомпонентном или двухкомпонентном) в субъекте РФ будут устанавливаться тарифы на горячую воду в закрытой системе.



Постановление определяет правила расчёта однокомпонентного тарифа, которые раньше регламентированы не были. Он будет устанавливаться органом регулирования тарифов в расчёте на 1 кубический метр горячей воды и включать стоимость 1 кубического метра холодной воды и расходы на его подогрев.



"Нововведения позволят устранить правовую неопределенность и вариативность толкования норм законодательства Российской Федерации, становясь очередным шагом по совершенствованию и систематизации установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги", – прокомментировал принятие постановления заместитель руководителя ФАС Виталий Королев.





"AK&M" от 16.12.2019