В Москве открылся переход от метро "Театральная" до улицы Никольская

В Москве открыт пешеходный переход от станции метро "Театральная" Замоскворецкой линии к улице Никольская, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



Это самый короткий путь от "Театральной" на станцию "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии метро с выходом на Никольскую улицу. Длина перехода - почти 100 м, средняя ширина - 6 м.



"Когда-то подземный переход от Никольской улицы к станции метро "Театральная" был построен с нарушениями, поэтому на протяжении нескольких лет мы искали сложное инженерное решение для того, чтобы его достроить. Оно было найдено", - пояснил М.Хуснуллин.



По его словам, сложность работ обусловлена расположенной рядом исторической застройкой, близостью грунтовых вод и необходимостью пересмотреть предыдущее ошибочное инженерное решение.



В переходе установили антивандальные светильники, охранно-пожарную сигнализацию и систему видеонаблюдения. Ступеньки оборудовали автоматизированной системой удаления снега. Для маломобильных пассажиров установили лифт.





"AK&M" от 16.12.2019