Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

16/12/2019
17:21

В Москве открылся переход от метро "Театральная" до улицы Никольская

В Москве открыт пешеходный переход от станции метро "Театральная" Замоскворецкой линии к улице Никольская, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.

Это самый короткий путь от "Театральной" на станцию "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии метро с выходом на Никольскую улицу. Длина перехода - почти 100 м, средняя ширина - 6 м.

"Когда-то подземный переход от Никольской улицы к станции метро "Театральная" был построен с нарушениями, поэтому на протяжении нескольких лет мы искали сложное инженерное решение для того, чтобы его достроить. Оно было найдено", - пояснил М.Хуснуллин.

По его словам, сложность работ обусловлена расположенной рядом исторической застройкой, близостью грунтовых вод и необходимостью пересмотреть предыдущее ошибочное инженерное решение.

В переходе установили антивандальные светильники, охранно-пожарную сигнализацию и систему видеонаблюдения. Ступеньки оборудовали автоматизированной системой удаления снега. Для маломобильных пассажиров установили лифт.


"AK&M" от 16.12.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100