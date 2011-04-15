Роснефть приступила к реализации бензина "Евро 6"

ПАО НК "Роснефть" расширило географию реализации высокооктанового бензина с улучшенными экологическими свойствами АИ-95-К5 "Евро 6" и Pulsar 95 "Евро 6". Об этом говорится в сообщении компании.



Новое топливо начало поступать на АЗС компании "Роснефть" Москвы. Переход на новое топливо в Московском регионе будет происходить поэтапно, с учётом технических и логистических возможностей розничной сети компании. До конца декабря топливом "Евро 6" можно будет заправиться на 292 АЗС компании в Москве и Московской области.



НК "Роснефть" как экологически ответственная компания постоянно совершенствует производство высокотехнологичных видов нефтепродуктов. Выпуск и реализация бензина АИ-95-К5 "Евро 6" является вкладом компании в защиту окружающей среды.



Автомобильный бензин "Евро 6" содержит меньше серы (на 20-40%), бензола (не более 0,8%) и ароматических углеводородов (не более 32%), что способствует снижению коррозионной активности, приводит к уменьшению токсичности выхлопных газов. Применение бензинов "Евро 6" позволяет сократить количество отложений на впускных клапанах на 12.5% и в камере сгорания двигателя - на 12,7%.



В 2018 году компания первой в России начала выпуск и продажу бензина с улучшенными экологическими характеристиками "Евро 6". В настоящее бензин "Евро 6" реализуется на 578 АЗС Компании в Башкирии, Краснодарском крае, в Тульской, Калужской и Рязанской областях, а также мелким оптом.



Благодаря масштабной модернизации НПЗ и изменению технологии изготовления топлива, в том числе компонентного состава, компания сумела разработать уникальный алгоритм производства, который позволил не только существенно улучшить экологические характеристики бензина, но и сделать это без ущерба для себестоимости производства.



Поставки бензина "Евро 6" в московский регион в основном будут производиться с Рязанской НПК "Роснефти". В настоящее время производство АИ-95-К5 "Евро 6" освоено ещё Уфимской группой НПЗ и "Саратовским НПЗ".



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК. География розничного бизнеса компании охватывает 66 регионов во всех федеральных округах РФ.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла на 25% до 550 млрд руб. с 440 млрд руб. годом ранее (чистая прибыль за 9 месяцев 2018 года уточнена в связи с пересмотром оценки приобретённых активов в 2018 году). Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий выросла на 6.2% до 6.452 трлн руб. с 6.073 трлн руб., показатель EBITDA - на 1.5% до 1.617 трлн руб. с 1.593 трлн руб.



"AK&M" от 16.12.2019