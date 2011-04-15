Задолженность по зарплате в РФ за ноябрь выросла на 10.2% до 2.908 млрд руб.

Задолженность по зарплате в РФ за ноябрь 2019 года выросла на 10.2% и на 1 декабря составила 2.908 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 1.694 млрд руб. (58.3%), в 2018 году - 578.3 млн руб. (19.9%), в 2017 году и ранее - 635.2 млн руб. (21.8%).



По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 38%; строительство - 20%; добыча полезных ископаемых - 15%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки - 8%; транспорт - 6%.





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