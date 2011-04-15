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16/12/2019
18:07

В.Путин подписал закон о выравнивании комиссии за внутрибанковские переводы

Президент РФ Владимир Путин подписал разработанный ФАС России федеральный закон от "О внесении изменений в статью 29 Федерального закона "О банках и банковской деятельности". Об этом говорится в сообщении ФАС.

В соответствии с законом, размер банковского вознаграждения при осуществлении денежных переводов между банковскими счетами физических лиц внутри кредитной организации не может быть обусловлен открытием этих счетов в разных обособленных подразделениях этой организации.

Новая мера направлена на устранение существующей в настоящее время межрегиональной дискриминации потребителей банковских услуг. Так, отдельные банки устанавливают повышенную комиссию за межрегиональные переводы денежных средств по отношению к внутрирегиональным. Все это относится к переводам между счетами физлиц, открытыми в одной кредитной организации.

Как отмечает заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров, переводы между счетами, открытыми в различных территориальных подразделениях банка, не создают добавленной стоимости по сравнению с переводами внутри одной территориальной зоны и не влекут за собой оказания потребителю какой-либо дополнительной услуги.

"Таким образом, установление различных комиссий за такие переводы в зависимости от местонахождения получателя перевода в пределах Российской Федерации свидетельствует о межрегиональной дискриминации потребителя, на устранения которой и направлены предусмотренные законом изменения", – пояснил А.Кашеваров.

Закон вступает в силу по истечении 180 дней со дня официального опубликования.

"AK&M" от 16.12.2019
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