В.Путин подписал закон о выравнивании комиссии за внутрибанковские переводы

Президент РФ Владимир Путин подписал разработанный ФАС России федеральный закон от "О внесении изменений в статью 29 Федерального закона "О банках и банковской деятельности". Об этом говорится в сообщении ФАС.



В соответствии с законом, размер банковского вознаграждения при осуществлении денежных переводов между банковскими счетами физических лиц внутри кредитной организации не может быть обусловлен открытием этих счетов в разных обособленных подразделениях этой организации.



Новая мера направлена на устранение существующей в настоящее время межрегиональной дискриминации потребителей банковских услуг. Так, отдельные банки устанавливают повышенную комиссию за межрегиональные переводы денежных средств по отношению к внутрирегиональным. Все это относится к переводам между счетами физлиц, открытыми в одной кредитной организации.



Как отмечает заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров, переводы между счетами, открытыми в различных территориальных подразделениях банка, не создают добавленной стоимости по сравнению с переводами внутри одной территориальной зоны и не влекут за собой оказания потребителю какой-либо дополнительной услуги.



"Таким образом, установление различных комиссий за такие переводы в зависимости от местонахождения получателя перевода в пределах Российской Федерации свидетельствует о межрегиональной дискриминации потребителя, на устранения которой и направлены предусмотренные законом изменения", – пояснил А.Кашеваров.



Закон вступает в силу по истечении 180 дней со дня официального опубликования.



"AK&M" от 16.12.2019