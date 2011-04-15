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16/12/2019
17:44

Количество автомобилей на дорогах Москвы снизится 30 декабря

Количество автомобилей на дорогах Москвы снизится 30 декабря 2019 года, сообщил ЦОДД.

Так, количество автомобилей, приезжающих из Подмосковья и ближайших регионов, на дорогах Москвы в предновогодние дни продолжает увеличиваться. Сегодня утром было зафиксирован рост количества машин, приезжающих из-за МКАД на 100 тыс. авто. Основной пик загруженности придётся на 23-29 декабря. При этом количество автомобилей пойдёт на спад уже с вечера 30 декабря. К 31 декабря на дорогах в целом будет свободно, возможны локальные затруднения у крупных торговых центров и развлекательных заведений.

Количество поездок внутри города выросло на 15%. Это связано с ростом покупательской и досуговой активности. Горожане совершают большое количество поездок в магазины, торговые центры, а также посещают различные праздничные мероприятия, которые проходят на площадках по всему городу.

С приближением новогодних праздников ежегодно возрастает спрос на парковку в Москве. Так, например, за прошедшие выходные количество парковочных сессий увеличилось на 5%.

Более быстрыми темпами растёт количество поездок и на городском транспорте, включая МЦД. За прошедшую неделю рост составил 10%. Это связано с тем, что поездки на городском транспорте стали эффективнее для горожан, так как они точно экономят время и деньги.

Напоминаем, что в конце декабря планируются ограничения в центре, связанные с обеспечением безопасности и приоритетного проезда детей, которые приедут в Москву для участия в новогодних праздничных мероприятиях. Ухудшение погодных условий и сильные снегопады могут также сильно осложнить ситуацию.

Помимо утренних и вечерних часов пик загрузка дорог в дневное время будет достигать 6-7 баллов, а в вечерние часы пик ожидается 8-9 баллов.



"AK&M" от 16.12.2019
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