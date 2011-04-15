Повтор! Объём промпроизводства в России в январе-ноябре вырос на 2.4%

Объём промпроизводства в России в январе-ноябре 2019 года вырос на 2.4%. Об этом свидетельствует сообщение Росстата.



В ноябре объём промпроизводства в России в годовом исчислении увеличился на 0.3%, по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 2.5%.



На временном интервале в 11 месяцев позитивную динамику продемонстрировали все сферы промышленного производства за исключением водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов (снижение 0.2% к аналогичному периоду прошлого года), подчёркивает Росстат.



Наибольшие темпы роста у сырьевых (3.2% к аналогичному периоду 2018 года) и обрабатывающих отраслей (2.1% по сравнению с 11 месяцами 2018 года). В электроэнергетике, обеспечении газом и паром прирост производства составил 0.9% к периоду январь-ноябрь 2018 года.



По сравнению с октябрём 2019 года позитивную динамику показало обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (+13.5%). Падение объёмов производства зафиксировано в обрабатывающих производствах (минус 3.7%), добыче полезных ископаемых - (минус 3.3%), в секторе водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов - (минус 3.5%).



По сравнению с ноябрём 2018 года увеличение объёмов производства на 1.4% показала добыча полезных ископаемых. Обрабатывающие производства практически остались на уровне прошлого года (+0.1%). Электроэнергетика и деятельность по обеспечению газом и паром продемонстрировали результаты аналогичные ноябрю 2018 года. Снижение в секторе водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов составило 8.9%.



Прирост добычи природного газа и газового конденсата в ноябре 2019 года по сравнению с ноябрем 2018 года составил 7.3%, в том числе производство сжиженного и регазифицированного природного газа выросло на 21.3%.



Одновременно в ноябре зафиксировано снижение добычи сырой нефти и нефтяного (попутного) газа на 0.9% по сравнению с ноябрем 2018 года. Прирост добычи угля к ноябрю 2018 года составил 3%. Однако по сравнению с октябрём 2019 года отмечено снижение объёмов производства на 4.4%.



Похожие тенденции показывает и добыча металлической руды - рост по сравнению ноябрем 2018 года и снижение по сравнению с октябрем 2019 года (+4.5% и минус 10.7% соответственно). Наибольшее влияние оказала добыча руд цветных металлов (6.6% и 14.2% соответственно).



Производство кокса и нефтепродуктов в ноябре 2019 года выросло на 4.1% к ноябрю 2018 года (снижение на 0.3% по сравнению с октябрем 2019 года). В частности, увеличилось производство углеводородов газообразных, кроме природного газа (44.4%), масла нефтяного смазочного (31.6%), дистиллятов тяжелых, не включенных в другие группировки (16.1%), бензина специального (7.7%), дизельного топлива (1.8%). Однако производство автомобильного бензина сократилось к ноябрю 2018 года на 4.3%, мазута топочного - на 5.5%.



Производство химических веществ осталось на уровне ноября прошлого года (снижение на 3.2% по сравнению с октябрем 2019 года). При этом рост показали основные химические вещества и удобрения (на 5.6% по сравнению с ноябрём 2018 года), пестициды и прочие агрохимические продукты (на 8% по сравнению с ноябрем 2018 года). Снизилось производство прочих химических продуктов (на 14.5%), мыла, моющих, чистящих и полирующих, а также парфюмерных и косметических средств (на 6.6%). Среди причин - тёплая погода, повлиявшая на сокращение производства противогололёдных материалов, и снижение числа заказов на мыло и моющие средства.



По сравнению с ноябрём 2018 года на 23% выросло производство лекарственных средств и материалов. В частности, антибиотиков - на 60.6%, лекарственных препаратов - на 47.6%.



Отмечено уменьшение заказов на изготовление металлических цистерн, резервуаров и прочих ёмкостей, паровых котлов, кроме котлов центрального отопления, компьютеров и периферийного оборудования, коммуникационного оборудования.



Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов снизилось на 14.6% (ноябрь 2019 года к ноябрю 2018 года). При этом производство автотранспортных средств уменьшилось на 15.2%, кузовов для автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 40.5%, комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств - на 6.9%.



Одновременно, отмечен рост производства тяглового и подвижного состава по сравнению с ноябрём 2018 года: магистральных электровозов на 22.2%, тепловозов - на 70%, пассажирских вагонов - на 15.8%, грузовых вагонов различного типа - на 7.9%. Производство этих видов железнодорожной техники выросло и по сравнению с октябрем 2019 года.



С сезонными факторами связано снижение производства цемента, а также изделий из бетона, цемента и гипса. Кроме того отмечено уменьшение числа и объёма заказов на изготовление строительных керамических материалов, прочих фарфоровых и керамических изделий.



Отмечено снижение объёмов производства табачных изделий - на 6.9% по сравнению с ноябрём 2018 года. При этом производство сигарет сократилось на 6.6% к ноябрю 2018 года и на 13.3% к октябрю 2019 года.



Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха сохранилось на уровне ноября 2018 года. При этом снизилось производство электроэнергии тепловыми электростанциями (95.8% в ноябре 2019 года к ноябрю 2018 года).



"AK&M" от 17.12.2019