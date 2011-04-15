Объём закупок на Единой электронной торговой площадке превысил 20 трлн руб.

Объём закупок, проведённых на Единой электронной торговой площадке за 10 лет, преодолел отметку в 20 трлн руб. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, говорится в сообщении Департамента города Москвы по конкурентной политике.



"В этом году Единая электронная торговая площадка празднует свой десятилетний юбилей. За время своего существования ей удалось завоевать доверие крупнейших государственных и корпоративных заказчиков России, и сегодня АО "ЕЭТП" является крупнейшим федеральным оператором электронных торгов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. С 2009 года на ней проведено уже свыше 3.8 млн закупочных процедур, а суммарный объём контрактов превысил 20 трлн руб. Средний процент снижения при этом - более 14 процентов", - сказал вице-мэр.



Вместе с тем, с начала 2019 года заказчики, работающие по 44-ФЗ объявили на ЕЭТП 485 тыс. закупочных процедур, что в денежном выражении превышает 2.6 трлн руб. Экономия средств, которой удалось достичь государственным заказчикам благодаря проведению своих закупок на "Единой электронной торговой площадке", составляет с начала года более 100 млрд руб.



Напомним, АО "Единая электронная торговая площадка" является крупнейшим федеральным оператор электронных торгов для государственных заказчиков (44-ФЗ), госкомпаний (223-ФЗ) и коммерческих предприятий.



"AK&M" от 17.12.2019