Набсовет АЛРОСА утвердил трехлетнюю стратегию развития ограночного комплекса и план интеграции ПО "Кристалл"

Наблюдательный совет АК "АЛРОСА" утвердил стратегию развития ограночного комплекса на 2020-2022 годы, а также план мероприятий по интеграции в группу АЛРОСА смоленского завода "Кристалл". Об этом говорится в сообщении компании.



На сегодняшний день в состав группы АЛРОСА входят несколько гранильных предприятий: филиал "Бриллианты АЛРОСА" (Москва), ООО "Бриллианты АЛРОСА" (Барнаул) и ПО "Кристалл" (Смоленск), который в октябре этого года был выкуплен у государства. В совокупности на их долю приходится более 60% всей российской огранки.



Реализация стратегии позволит повысить операционную эффективность консолидированного гранильного сектора группы, что положительно скажется на финансовых результатах этого направления бизнеса. В плане - комплекс мероприятий по повышению эффективности управления ассортиментом, оптимизации производственного цикла и созданию консолидированной системы сбыта бриллиантов, подчеркивается в сообщении.



Ассортимент обрабатываемых алмазов будет перераспределен с целью максимизации производственной эффективности. Обработку алмазов фантазийных цветов и крупных бесцветных алмазов планируется сосредоточить в Москве, где сконцентрирован производственный персонал, обладающий необходимыми компетенциями. Обработка бесцветных алмазов от 1 до 10 карат на начальных этапах интеграционного проекта с целью снижения издержек будет перемещена в Смоленск. Обработку алмазов мелких размеров планируется распределить между производственными площадками в Барнауле и Смоленске, исходя из фактической производственной эффективности огранки соответствующих ассортиментных позиций. Общий объем обработки при этом будет составлять более 200 тыс. карат алмазов.



Одним из важных направлений стратегии станет централизация функций распределения алмазов и реализации бриллиантов с целью сокращения управленческих и коммерческих издержек. Благодаря объединению продукции, которая сегодня отгружается отдельно в "Кристалл" и в филиал "Бриллианты АЛРОСА", будут формироваться более представительные и стабильные по ассортиментному составу партии алмазов для реализации, что принесет синергический эффект. Продавать готовую продукцию будет филиал "Бриллианты АЛРОСА", на базе которого планируется создать консолидированную службу сбыта бриллиантов. Часть сотрудников сбытовых подразделений ПО "Кристалл" при этом войдут в объединенное сбытовое подразделение.



Завод "Кристалл" основан в Смоленске в 1963 году. В настоящее время "Кристалл" является крупнейшим производителем бриллиантов в России и Европе. Ежегодно на нем обрабатывается более 200 тыс. карат алмазного сырья. Более 90% этого объема "Кристаллу" поставляет АЛРОСА. Зарубежные торговые офисы "Кристалла" по торговле бриллиантами работают в Гонконге, США и Бельгии. Общая численность персонала компании - более 1.8 тыс. человек. По итогам 2018 года "Кристалл" произвел и реализовал 105.7 тыс. и 111.7 тыс. карат бриллиантов соответственно. Общая выручка составила 12.8 млрд руб., чистая прибыль - 40.7 млн руб.



Филиал "Бриллианты АЛРОСА" в Москве специализируется на изготовлении крупных и уникальных бриллиантов, и предприятие в Барнауле обрабатывает мелкоразмерное сырье - алмазы размерами 2-6 грейнеров. В 2018 году АЛРОСА продала бриллианты собственного производства на сумму свыше $95 млн.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Чистая прибыль АЛРОСА за 9 месяцев 2019 года по МСФО упала на 38% до 51 млрд руб. с 82.5 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 27% до 173.6 млрд руб. с 238.3 млрд руб., показатель EBITDA - на 40% до 77.5 млрд руб. со 129.1 млрд руб.



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