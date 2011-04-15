РЖД запустили сервис по доставке к поезду еды из ресторанов и кафе

АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") запустило сервис по доставке к поезду еды из ресторанов и кафе. Об этом говорится в сообщении РЖД.



Уже сейчас пассажиры могут заказать к своему вагону пиццу, а скоро им станут доступны и другие блюда из различных сетей питания, существующих в России. Доставку блюд к поездам будут осуществлять собственные курьеры кафе и ресторанов, подключённых к сервису.



Оформить доставку еды к поезду можно при покупке билета на официальном сайте РЖД, а также в личном кабинете в дополнение к ранее купленному проездному документу.



Чтобы сделать заказ, пассажирам необходимо перед оплатой проездных документов выбрать "Доставку еды к поезду" из предлагаемых дополнительных услуг. При заказе услуги к ранее оформленному проездному документу пассажирам необходимо авторизоваться на сайте "РЖД Пассажирам", либо ввести данные билета в разделе "Оформление услуг к билетам", после чего также выбрать "Доставку еды" из предлагаемого перечня дополнительных услуг. В настоящий момент сделать заказ на доставку пассажиры могут не позднее, чем за 48 часов до начала поездки.



Услуга доставки питания сейчас работает в тестовом режиме и доступна для пассажиров поездов, которые отправляются или проходят через Курский вокзал Москвы, а также для пассажиров, которые отправляются с Ленинградского вокзала Москвы. Доставку еды будут осуществлять курьеры предприятий общественного питания, подключённых к сервису.



До конца 2019 года услуга доставки еды к вагонам поездов дальнего следования формирования ФПК будет доступна для пассажиров поездов, отправляющихся с Белорусского, Казанского, Павелецкого, Ярославского, Рижского, Киевского вокзалов столицы, а также Московского и Ладожского вокзалов города Санкт-Петербург. Кроме того, заказать еду можно будет и при отправлении с Московского вокзала Нижнего Новгорода.



В следующем году география распространения услуги будет расширяться и на других маршрутах следования поездов ФПК. Перечень кафе и ресторанов будет увеличиваться по мере подключения их к сервису.



АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, ИНН 7708709686, дочернее предприятие ОАО "РЖД") начало хозяйственную деятельность 1 апреля 2010 года. ФПК создана согласно программе структурной реформы на железнодорожном транспорте и концепции реформирования пассажирского комплекса дальнего следования.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.



"AK&M" от 17.12.2019