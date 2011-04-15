Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

17/12/2019
13:27

Яндекс будет доставлять новогодние ёлки

Яндекс будет доставлять новогодние ёлки.
Как говорится в сообщении компании, заказать живую елку в Яндекс.Лавке с бесплатной доставкой за полчаса можно будет с 20 декабря 2019 года. Возить ёлки будут на специальных тележках, которые крепятся к заднему колесу велосипеда. Пихта Нордмана из Дании высотой 125-150 см будет стоить 3.499 тыс. руб. за штуку. К заказу можно добавить подставку для ёлки, а также ёлочные игрушки и мишуру.

Кроме того, сервис расскажет пользователям о городских пунктах утилизации, куда ёлку можно будет сдать после окончания зимних праздников.

Ёлки и новогодний ассортимент появятся во всех зонах доставки Яндекс.Лавки в Москве и Подмосковье.

Последний заказ в 2019 году Яндекс.Лавка примет в 23:00 MSK 31 декабря, а 1 января начнёт работать с полудня.

Яндекс.Лавка - сервис доставки продуктов и товаров для дома за 15 минут. Заказ можно сделать на eda.yandex.ru и в приложении Яндекс.Еда для iOS и Android. Сервис управляет сетью небольших пунктов хранения, откуда курьеры доставляют заказы в близлежащие дома и офисы. Лавка - гиперлокальный сервис, сейчас он работает в 34 районах Москвы и Подмосковья.

Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.

Прибыль Яндекса за 9 месяцев 2019 года по US GAAP упала на 72% до 10.918 млрд руб. с 38.86 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 39% до 123.695 млрд руб. с 88.815 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 39% до 37.784 млрд руб. с 27.261 млрд руб.

Прибыль Яндекса за III квартал 2019 года по US GAAP упала на 1% до 4.378 млрд руб. с 4.434 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 38% до 45.014 млрд руб. с 32.57 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 29% до 13.919 млрд руб. с 10.801 млрд руб.

"AK&M" от 17.12.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100