Яндекс будет доставлять новогодние ёлки.

Как говорится в сообщении компании, заказать живую елку в Яндекс.Лавке с бесплатной доставкой за полчаса можно будет с 20 декабря 2019 года. Возить ёлки будут на специальных тележках, которые крепятся к заднему колесу велосипеда. Пихта Нордмана из Дании высотой 125-150 см будет стоить 3.499 тыс. руб. за штуку. К заказу можно добавить подставку для ёлки, а также ёлочные игрушки и мишуру.



Кроме того, сервис расскажет пользователям о городских пунктах утилизации, куда ёлку можно будет сдать после окончания зимних праздников.



Ёлки и новогодний ассортимент появятся во всех зонах доставки Яндекс.Лавки в Москве и Подмосковье.



Последний заказ в 2019 году Яндекс.Лавка примет в 23:00 MSK 31 декабря, а 1 января начнёт работать с полудня.



Яндекс.Лавка - сервис доставки продуктов и товаров для дома за 15 минут. Заказ можно сделать на eda.yandex.ru и в приложении Яндекс.Еда для iOS и Android. Сервис управляет сетью небольших пунктов хранения, откуда курьеры доставляют заказы в близлежащие дома и офисы. Лавка - гиперлокальный сервис, сейчас он работает в 34 районах Москвы и Подмосковья.



Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.



Прибыль Яндекса за 9 месяцев 2019 года по US GAAP упала на 72% до 10.918 млрд руб. с 38.86 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 39% до 123.695 млрд руб. с 88.815 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 39% до 37.784 млрд руб. с 27.261 млрд руб.



Прибыль Яндекса за III квартал 2019 года по US GAAP упала на 1% до 4.378 млрд руб. с 4.434 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 38% до 45.014 млрд руб. с 32.57 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 29% до 13.919 млрд руб. с 10.801 млрд руб.



"AK&M" от 17.12.2019