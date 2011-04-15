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17/12/2019
14:04

Компания М1 продаёт три рынка в Москве

Компания М1 Андрея Рогачева (один из основателей розничной сети "Пятёрочка") продаёт подконтрольные ей Каширский, Коптевский и Северный рынки в Москве. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Собственник решил реализовать рынки как арендный бизнес, попросив брокеров активно их предлагать.

Объекты работают под брендом "Ветерок". Каждый из них оценен в 750.7 млн руб. Окончательное решение о продаже объектов пока не принято, идут предварительные переговоры и консультации для определения цены по двум рынкам.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 17.12.2019

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