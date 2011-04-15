Boeing с января приостанавливает производство 737 MAX. Об этом говорится в сообщении компании.



Напомним, в марте 2019 года Росавиация запретила полёты 737-800 MAX и Boeing 737-900 MAX всех авиакомпаний в воздушном пространстве России. Ранее Европейское агентство авиационной безопасности запретило пролёт самолётов Boeing 737 MAX через воздушное пространство ЕС.



Росавиация обращалась к представительству компании Boeing в России и ФАА США за рекомендациями по дальнейшей безопасной эксплуатации Boeing 737-8 МАХ в связи с произошедшей катастрофой воздушного судна авиакомпании Ethiopian Airlines 10 марта. Федеральная авиационная администрация США 11 марта выпустила Специальную информацию о поддержании лётной годности в целях продолжения безопасной эксплуатации самолётов семейства Boeing 737 MAX.



Компания Boeing является ведущей мировой авиакосмической корпорацией и крупнейшим производителем пассажирских самолётов. Кроме этого Boeing разрабатывает и выпускает военные вертолёты, электронные и оборонные системы, ракеты, спутники, современные информационные системы и системы связи.



Компания состоит из трёх основных подразделений: Boeing Commercial Airplanes; Boeing Defense, Space and Security; Boeing Global Services. Деятельность этих подразделений поддерживают следующие организации: Boeing Capital Corporation (по вопросам обеспечения финансирования), Shared Services Group (инфраструктурная поддержка) и Boeing Engineering, Operations & Technology (разработка, приобретение и внедрение инновационных технологий и процессов).



Штаб-квартира компании находится в Чикаго.

"AK&M" от 17.12.2019