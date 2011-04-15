Американские фондовые площадки продолжают переписывать максимумы, утягивая за собой индексы европейских и азиатских бирж. Рынки явно хотят позитивного окончания года, раз за разом отмахиваясь от некоторых неприятных сигналов. Так, шанхайский индекс достиг полуторалетнего пикового значения, в то время как Stoxx Europe 600 ставит исторические рекорды. Об этом говорится в комментарии ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича.



При этом, инвесторы до сих пор не понимают, что включено в "Фазу 1" торгового соглашения между Китаем и США. Росту котировок не помешали и весьма слабые данные по европейскому PMI, а также сравнительно невыразительная статистика из США: данные хоть и остались фактически в "зеленой зоне", но весьма неожиданно забуксовали. Так, к примеру, производственный PMI от Markit хоть и выбрался из ямы, где был с мая по август, но все же декабрьское значение оказалось хуже ожиданий и предыдущего показателя. В целом, это – тревожный знак, который сигнализирует о том, что рост американской экономики может вновь притормозить как раз в то время, когда в ФРС перестали смягчать монетарную политику.



Британия и Еврозона также вызывали разочарование своими PMI, которые вместо ожидаемого повышения отметились резким спадом. Впрочем, это вовсе не остановило рост фондовых индексов, которые переживают самое настоящее ралли, прибавляя более 3% с прошлого четверга – как FTSE100 и Stoxx 50.Подобные показатели выступают в качестве опережающего индикатора деловых циклов, а потому игроки обычно уделяют им столь пристальное внимание, но не сейчас, подчеркивает аналитик.



Такую концентрацию рынков на позитиве можно оправдать не только близостью рождественского периода, но и стремлением видеть только хорошее (те самые "розовые очки"). Плохие новости воспринимаются как отглоски прошлого, в то время как впереди нас ждет смягчение торговой риторики между Китаем и США, а также позитивные эффекты от произведенных ранее монетарных послаблений, которые еще далеко не в полной мере просочились в экономику. Снижение тарифов для китайских товаров (каким бы оно ни было) – намного лучше запланированного на 15 декабря резкого повышения.



Не будет удивительно, если в ближайшие дни "ралли Санта-Клауса" продолжится, а рынки будут и далее отмахиваться от плохих новостей, в полной мере празднуя хорошие.



Для Forex это может создать условия дальнейшего ослабления позиций доллара и иены, оказывая поддержку евро и сырьевым валютам, вроде австралийского доллара.



"AK&M" от 17.12.2019