Рынок нефти становится более скептичным

В понедельник Brent торговалась с повышением, но обновить максимумы так и не отважилась. При этом фьючерсы закрылись над уровнем $65 за баррель и остаются неподалеку от верхней границы нового диапазона, который расширился в северном направлении после анонсированной первой фазы сделки между США и Китаем. Об этом говорится в комментарии руководителя отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаила Когана.



В целом настроения в сырьевом сегменте оптимистичные, что в свете текущих событий неудивительно, ведь шаги двух крупнейших экономик к перемирию предполагают, что со временем можно будет рассчитывать на полноценное разрешение торгового конфликта и, соответственно, ослабление рисков для мировой экономики и спроса на энергоносители.



При этом реакция цен на оглашение сделки оказалась довольно скромной, как и в случае с недавним решением ОПЕК+. Это может говорить о возрастающем скептицизме участников нефтяного рынка. В первом случае игроки не спешат с покупками до официального подписания сделки, а во втором – сомневаются в добросовестном выполнении условий соглашения, хотя с фундаментальной точки зрения даже самого свершившегося факта должно быть достаточно, чтобы повлечь более энергичную позитивную реакцию фьючерсов.



Что касается текущей динамики, на утренних торгах Brent расположилась вблизи уровней открытия. Теперь задача рынка – подтвердить статус уровня $65 как поддержки, за которой следует 200-дневная скользящая средняя над уровнем $64. В идеале рынок должен получить свежий импульс, чтобы нарушить целостность достигнутых в пятницу трехмесячных максимумов и прорваться к следующему барьеру в виде отметки $66.





"AK&M" от 17.12.2019