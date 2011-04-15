ВТБ планирует выдать 100 млрд руб. в рамках дальневосточной ипотеки

ВТБ в течение всего срока действия новой программы госсубсидирования для жителей Дальнего Востока планирует реализовать 100 млрд руб. ипотечных кредитов. Об этом говорится в сообщении банка.



За первые два дня работы по программе банк подписал уже несколько кредитных договоров и принял более 400 заявок от клиентов.



Ставка по новой программе составляет всего 2%, срок кредитования - до 20 лет. Максимально возможная сумма кредита - 6 млн руб. при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости недвижимости.



Заёмщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке (возраст обоих супругов - не старше 35 лет), а также одинокие родители с ребенком не старше 18 лет. Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 17.12.2019