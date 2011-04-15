В.Путин подписал закон, упрощающий идентификацию физлиц, осуществляющих переводы денежных средств

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в статьи 7 и 72 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



Закон предоставляет возможность организациям федеральной почтовой связи проводить упрощённую идентификацию клиентов – физических лиц, которые осуществляют или получают почтовые переводы денежных средств на суммы, не превышающие 15 тыс. руб.



Указанный вид идентификации клиентов – физических лиц позволит организациям федеральной почтовой связи не устанавливать в отношении этих лиц гражданство, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), в отличие от действующих требований законодательства.



"AK&M" от 17.12.2019