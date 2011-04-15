Сбербанк открывает международного трейдера в Швейцарии

Сбербанк зарегистрировал дочернюю компанию Sber Trading Swiss AG (STS) в кантоне Цуг, Швейцария. Об этом говорится в сообщении банка.



Новая компания займётся международным товарным финансированием и операциями с физическими товарами. Открытие офиса и первые сделки ожидаются в первой половине 2020 года.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 17.12.2019