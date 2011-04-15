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17/12/2019
14:03

В.Путин подписал закон о штрафах для СМИ-иноагентов

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Закон дополняет Кодекс об административных правонарушениях РФ статьёй 19.341, устанавливающей административную ответственность за нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или) учреждённого им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента.

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных названной статьёй, относятся к подведомственности судей (часть 1 статьи 23.1 кодекса).

Правом составлять протоколы об указанных административных правонарушениях наделяются должностные лица органов, уполномоченных на осуществление функций в сфере контроля за деятельностью некоммерческих организаций, в том числе структурных подразделений международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, общественных объединений, политических партий и религиозных организаций, и должностные лица органа, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (пункты 4 и 58 части 2 статьи 28.3 кодекса).

Одновременно в часть 1 статьи 3.5 кодекса вносятся корреспондирующие изменения, определяющие предельные размеры административных штрафов, устанавливаемых за грубое нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или) учреждённого им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента.

Закон вступает в силу с 1 февраля 2020 года.

"AK&M" от 17.12.2019
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