В.Путин подписал закон, продлевающий "заморозку" накопительной части пенсии

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в статью ЗЗ3 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и статью 61 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения", продлевающий "заморозку" накопительной части пенсии до 2022 года включительно. Об этом свидетельствует сообщение пресс-службы Кремля.



Закон продлевает на 2020–2022 годы действие порядка, в соответствии с которым страховые взносы, поступающие на финансирование накопительной пенсии, зачисляются в "распределительную" составляющую системы обязательного пенсионного страхования, отражаются на индивидуальном лицевом счёте застрахованного лица, учитываются при определении величины индивидуального пенсионного коэффициента и направляются на финансирование страховой пенсии.



Такой порядок установлен законом от 4 декабря 2013 года N 351-ФЭ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения" в целях уменьшения расходования предусмотренных на обязательное пенсионное страхование средств федерального бюджета, направляемых в бюджет Пенсионного фонда РФ, и действует с 2014 года.



"AK&M" от 17.12.2019