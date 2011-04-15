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17/12/2019
13:16

В.Путин подписал закон, продлевающий "заморозку" накопительной части пенсии

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в статью ЗЗ3 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и статью 61 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения", продлевающий "заморозку" накопительной части пенсии до 2022 года включительно. Об этом свидетельствует сообщение пресс-службы Кремля.

Закон продлевает на 2020–2022 годы действие порядка, в соответствии с которым страховые взносы, поступающие на финансирование накопительной пенсии, зачисляются в "распределительную" составляющую системы обязательного пенсионного страхования, отражаются на индивидуальном лицевом счёте застрахованного лица, учитываются при определении величины индивидуального пенсионного коэффициента и направляются на финансирование страховой пенсии.

Такой порядок установлен законом от 4 декабря 2013 года N 351-ФЭ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения" в целях уменьшения расходования предусмотренных на обязательное пенсионное страхование средств федерального бюджета, направляемых в бюджет Пенсионного фонда РФ, и действует с 2014 года.

"AK&M" от 17.12.2019
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