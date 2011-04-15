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Пуск ракеты-носителя "Союз-СТ-А" перенесён на 18 декабря 2019 года. Об этом сообщил Роскосмос.
Во время заключительных операций перед пуском ракеты-носителя "Союз-СТ-А" с блоком коммерческих космических аппаратов автоматика выявила сбой в системе управления.
Ведётся анализ причин для устранения неисправности. Принято решение о переносе пуска на резервную дату - 18 декабря в 11:54 MSK.
"AK&M" от 17.12.2019