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17/12/2019
17:48

На БКЛ метро построено более 70% тоннелей, С.Собянин

На Большой кольцевой линии (БКЛ) метро построено более 70% тоннелей. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Достроили первый двухпутный тоннель на Большом кольце метро между "Карамышевской" и "Мнёвниками". Его прокладывал гигантский 10-метровый щит "Лилия", - написал Сергей Собянин в своём микроблоге в "Твиттере".

Большая кольцевая линия - крупнейший в мире проект метростроения. Её длина составит 70 км. На кольце разместятся два электродепо и 31 станция.

"AK&M" от 17.12.2019
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