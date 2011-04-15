На БКЛ метро построено более 70% тоннелей, С.Собянин

На Большой кольцевой линии (БКЛ) метро построено более 70% тоннелей. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Достроили первый двухпутный тоннель на Большом кольце метро между "Карамышевской" и "Мнёвниками". Его прокладывал гигантский 10-метровый щит "Лилия", - написал Сергей Собянин в своём микроблоге в "Твиттере".



Большая кольцевая линия - крупнейший в мире проект метростроения. Её длина составит 70 км. На кольце разместятся два электродепо и 31 станция.



"AK&M" от 17.12.2019