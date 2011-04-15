На МЦД-1 изменится расписание некоторых электричек в выходные

На Белорусском направлении Московского центрального диаметра (МЦД-1 "Одинцово-Лобня") изменится расписание ряда электричек в ночь с 21 на 22 декабря 2019 года. Об этом сообщил Стройкомплекс.



Так, с 23:55 субботы до 09:55 воскресенья электрички и аэроэкспрессы из Одинцово на Москву проследуют без остановок мимо платформ Баковка, Немчиновка, Сетунь, Тестовская и Беговая, а часть - мимо Пионерской, Отрадное, Сколково (Инновационный центр) и Рабочий посёлок.



Кроме того, из расписания выведены некоторые поезда МЦД-1, а также электрички, курсирующие между Москвой, Усово, Одинцово, Голицыно, Кубинкой и Можайском. Это необходимо для проведения работ по реконструкции остановочного пункта Баковка.



Также из-за работ на перегоне Кунцево-Фили закроют второй главный путь на этом участке. Поезда от города Одинцово до Москвы будут ходить по соседним путям.



Напомним, президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин запустили движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров "Одинцово-Лобня" (МЦД-1) и "Нахабино-Подольск" (МЦД-2). Церемония открытия состоялась 21 ноября на Белорусском вокзале.



Линии, связавшие столицу с Подмосковьем, работают в режиме наземного метро. Поезда по МЦД курсируют с интервалом 5-6 минут в час пик.



График работы МЦД выстроен как в метро - с 05:30 до 01:00. Тарифызависят от зоны, в которой вы едете. На МЦД их три: Центральная, Пригород и Дальняя. Оплатить проезд можно картой "Тройка".



По маршрутам МЦД-1 и МЦД-2 курсируют поезда "Иволга" российского производства.



"AK&M" от 17.12.2019