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17/12/2019
13:35

На МЦД-1 изменится расписание некоторых электричек в выходные

На Белорусском направлении Московского центрального диаметра (МЦД-1 "Одинцово-Лобня") изменится расписание ряда электричек в ночь с 21 на 22 декабря 2019 года. Об этом сообщил Стройкомплекс.

Так, с 23:55 субботы до 09:55 воскресенья электрички и аэроэкспрессы из Одинцово на Москву проследуют без остановок мимо платформ Баковка, Немчиновка, Сетунь, Тестовская и Беговая, а часть - мимо Пионерской, Отрадное, Сколково (Инновационный центр) и Рабочий посёлок.

Кроме того, из расписания выведены некоторые поезда МЦД-1, а также электрички, курсирующие между Москвой, Усово, Одинцово, Голицыно, Кубинкой и Можайском. Это необходимо для проведения работ по реконструкции остановочного пункта Баковка.

Также из-за работ на перегоне Кунцево-Фили закроют второй главный путь на этом участке. Поезда от города Одинцово до Москвы будут ходить по соседним путям.

Напомним, президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин запустили движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров "Одинцово-Лобня" (МЦД-1) и "Нахабино-Подольск" (МЦД-2). Церемония открытия состоялась 21 ноября на Белорусском вокзале.

Линии, связавшие столицу с Подмосковьем, работают в режиме наземного метро. Поезда по МЦД курсируют с интервалом 5-6 минут в час пик.

График работы МЦД выстроен как в метро - с 05:30 до 01:00. Тарифызависят от зоны, в которой вы едете. На МЦД их три: Центральная, Пригород и Дальняя. Оплатить проезд можно картой "Тройка".

По маршрутам МЦД-1 и МЦД-2 курсируют поезда "Иволга" российского производства.

"AK&M" от 17.12.2019
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