В.Путин подписал закон об отмене "банковского роуминга"

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в статью 29 Федерального закона "О банках и банковской деятельности". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



Предусматривается, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств между банковскими счетами физических лиц в этой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации.











"AK&M" от 17.12.2019