ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 18 декабря в размере 62.5326 руб. против 62.7686 руб. на 17 декабря.





Курс доллара США за последние 5 дней:



17.12.19 - 62.7686 руб.

14.12.19 - 62.5544 руб.

13.12.19 - 63.2257 руб.

12.12.19 - 63.5653 руб.

11.12.19 - 63.5788 руб.





































































































"AK&M" от 17.12.2019