В.Путин подписал закон о включении ряда регионов в эксперимент по уплате налога на самозанятых

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



В территорию проведения эксперимента включаются город федерального значения Санкт-Петербург, Волгоградская, Воронежская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Башкортостан.



С 1 января 2020 года самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территориях субъектов РФ, включённых в эксперимент, смогут применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".



"AK&M" от 17.12.2019