Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 18 декабря

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Банк России установил на 18 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 42.8161
1 Азербайджанский манат 36.8598
100 Армянских драмов 13.1027
1 Белорусский рубль 29.7434
1 Болгарский лев 35.5926
1 Бразильский реал 15.3896
100 Венгерских форинтов 21.1141
1000 Вон Республики Корея 53.5618
10 Гонконгских долларов 80.2688
10 Датских крон 93.1501
1 Доллар США 62.5326
1 Евро 69.6801
100 Индийских рупий 88.1828
100 Казахстанских тенге 16.2538
1 Канадский доллар 47.4307
100 Киргизских сомов 89.3470
10 Китайских юаней 89.2978
10 Молдавских леев 36.2929
1 Новый туркменский манат 17.8920
10 Норвежских крон 69.1090
1 Польский злотый 16.3215
1 Румынский лей 14.5787
1 СДР (специальные
права заимствования) 86.4494
1 Сингапурский доллар 46.1087
10 Таджикских сомони 64.5931
1 Турецкая лира 10.6614
10000 Узбекских сумов 65.6007
10 Украинских гривен 26.6294
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.4930
10 Чешских крон 27.3247
10 Шведских крон 66.5432
1 Швейцарский франк 63.5882
10 Южноафриканских рэндов 43.3150
100 Японских иен 57.0683
"AK&M" от 17.12.2019