Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 18 декабря

Банк России установил на 18 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 42.8161

1 Азербайджанский манат 36.8598

100 Армянских драмов 13.1027

1 Белорусский рубль 29.7434

1 Болгарский лев 35.5926

1 Бразильский реал 15.3896

100 Венгерских форинтов 21.1141

1000 Вон Республики Корея 53.5618

10 Гонконгских долларов 80.2688

10 Датских крон 93.1501

1 Доллар США 62.5326

1 Евро 69.6801

100 Индийских рупий 88.1828

100 Казахстанских тенге 16.2538

1 Канадский доллар 47.4307

100 Киргизских сомов 89.3470

10 Китайских юаней 89.2978

10 Молдавских леев 36.2929

1 Новый туркменский манат 17.8920

10 Норвежских крон 69.1090

1 Польский злотый 16.3215

1 Румынский лей 14.5787

1 СДР (специальные

права заимствования) 86.4494

1 Сингапурский доллар 46.1087

10 Таджикских сомони 64.5931

1 Турецкая лира 10.6614

10000 Узбекских сумов 65.6007

10 Украинских гривен 26.6294

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.4930

10 Чешских крон 27.3247

10 Шведских крон 66.5432

1 Швейцарский франк 63.5882

10 Южноафриканских рэндов 43.3150

100 Японских иен 57.0683

"AK&M" от 17.12.2019