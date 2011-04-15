Банк России на 18 декабря понизил курс евро к рублю более чем на 26 копеек до 69.6801 руб., курс доллара США - почти на 24 копейки до 63.5326 руб.

Банк России на 18 декабря понизил официальный курс евро к рублю более чем на 26 копеек до 69.6801 руб. с 69.9431 руб., курс доллара США - почти на 24 копейки до 62.5326 руб. с 62.7686 руб. 17 декабря.



Стоимость бивалютной корзины на 18 декабря уменьшилась почти на 25 копеек (-0.38%) до 65.7489 руб. с 65.9971 руб. 17 декабря.



"AK&M" от 17.12.2019