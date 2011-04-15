В.Путин подписал закон, запрещающий экс-сотрудникам ФСБ выезжать за границу в течение 5 лет

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в статьи 15 и 18 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



Закон устанавливает возможность ограничения на срок до 5 лет права граждан РФ, уволенных с военной службы в органах ФСБ, на выезд из Российской Федерации.



При этом порядок принятия решений об ограничении данного права устанавливается федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности.



"AK&M" от 17.12.2019