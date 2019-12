"Газпром недра" и НОВАТЭК заключили меморандум о взаимопонимании

ООО "Газпром недра" и ПАО "НОВАТЭК" заключили меморандум о взаимопонимании. Об этом говорится в сообщении сторон.



Подписанный документ направлен на укрепление и развитие стратегического партнёрства и сотрудничества компаний во всех сферах деятельности, представляющих взаимный интерес. В документе подчёркивается, что для достижения этой цели "Газпром недра" и НОВАТЭК будут стремиться к "максимизации совместного использования своего потенциала с целью повышения эффективности бизнеса и улучшения конкурентных позиций на рынке".



ООО "Газпром недра" - 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", входит в число крупнейших российских сервисных компаний нефтегазовой отрасли. Создано в 2019 году за счёт интеграции производственных потенциалов ООО "Газпром георесурс" и ООО "Газпром геологоразведка".



"Газпром недра" - специализированная многопрофильная компания, выполняющая централизовано полный цикл геологоразведочных работ на территории РФ и предоставляющая заказчикам широкий спектр уникальных геофизических и геолого-технических услуг.



Производственная деятельность компании в области геологоразведки направлена на формирование предложений по развитию минерально-сырьевой базы, проведение подсчета запасов углеводородного сырья, постановку их на баланс в Государственной Комиссии по запасам, проведение опытно-промышленной эксплуатации и создание технологической схемы разработки месторождений.



"Газпром недра" является основным источником геофизических данных Группы "Газпром". Предоставляемая компанией геолого-геофизическая и технологическая информация обеспечивает принятие управляющих решений во всех производственных процессах ПАО "Газпром", начиная от поиска и разведки месторождений углеводородного сырья до ликвидации месторождений при завершении эксплуатации.



"Газпром недра" ведёт работы и исследования в различных геологических и климатических условиях России и зарубежных стран, как на объектах Группы "Газпром", так и сторонних заказчиков, участвует в реализации крупнейших проектов Газпрома в новых регионах нефтегазодобычи.



Производственные и научно-производственные подразделения Общества расположены во всех газодобывающих регионах России. Коллектив "Газпром недра" насчитывает около 5.2 тыс. человек. Головной офис находится в Москве.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Прибыль Газпрома за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 4% до 1.107 трлн руб. с 1.064 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.048 трлн руб. против 1.017 трлн руб. Прибыль от продаж составила 972.631 млрд руб. против 1.385 трлн руб. (-30%). Прибыль до налогообложения увеличилась на 6.35% до 1.399 трлн руб. с 1.316 трлн руб.



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м. За первое полугодие 2018 года НОВАТЭК увеличил добычу углеводородов на 2.4% до 264.3 млн баррелей нефтяного эквивалента по сравнению с годом ранее.



Прибыль акционеров НОВАТЭКа по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла в 7 раз до 820.93 млрд руб. со 121.062 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации выросла на 8% до 641.781 млрд руб. с 594.591 млрд руб.



Прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, увеличилась до 370 млрд руб., или в восемь раз в III квартале 2019 года. Показатели выручки от реализации и нормализованной EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий составили 189.2 млрд руб. и 104.5 млрд руб. соответственно, уменьшившись на 13.8% и 11.5%.



"AK&M" от 17.12.2019