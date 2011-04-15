В Москве после ремонта открыли Большой Москворецкий мост

Большой Москворецкий мост в центре столицы открыт после капитального ремонта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Мы приняли решение о полной реконструкции этого моста. Были проведены тщательные проектные изыскательские работы. Учитывая значимость моста, а это не только инженерное сооружение, но и памятник культуры, была поставлена задача провести реконструкцию в кратчайшие сроки. Мост, по сути, разобрали и собрали заново, заменив или упрочив основные конструкции. Такие работы были проведены за 15 месяцев", - сказал С.Собянин.



По его словам, Большой Москворецкий мост прослужил более 80 лет, и за это время на нём не проводилось никаких серьёзных ремонтных работ.



"После реконструкции срок службы моста продлён ещё на 100 лет", - подчеркнул С.Собянин.



Ремонт был завершен почти в два раза быстрее нормативных сроков. Он проводился в два этапа. Пока одна половина моста была закрыта на ремонт, другая оставалась открытой для движения пешеходов и транспорта, включая автобусы. Во время работ на мосту сохранялись две полосы движения в каждом направлении.



В ходе реконструкции усилили грунт под фундаментом основных опор, разобрали старые железобетонные конструкции пролётного строения моста, затем уложили асфальт, обустроили тротуары, отремонтировали бетонные поверхности моста.



Напомним, Большой Москворецкий мост был построен в 1937 году. Он соединил Васильевский спуск и улицу Варварка (в те годы - улица Разина) с улицей Большая Ордынка и до сих пор выполняет свою главную функцию: обеспечивает движение транспорта и пешеходов с одного берега Москвы-реки на другой.



"AK&M" от 17.12.2019