ЦБ планирует ужесточить процедуру выдачи ипотечных кредитов

Банк России рассматривает возможность введения с 1 июля 2020 года дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Надбавки установлены в зависимости от показателя долговой нагрузки заёмщика и отношения величины основного долга по ипотечному кредиту (займу) к справедливой стоимости предмета залога ("кредит/залог"). Об этом свидетельствует сообщение ЦБ.



В России сохраняется существенный потенциал для роста ипотечного сегмента кредитования, качество этих кредитов по-прежнему остаётся на высоком уровне. Однако ускоренный рост ипотечного кредитования, по мнению регулятора, может сопровождаться формированием новых уязвимостей для финансовой системы, сопряженных как с долговой нагрузкой населения, так и c потенциальной волатильностью цен на жильё в условиях высокой доли кредитов с низким первоначальным взносом.



Международный опыт показывает, что слабые стандарты кредитования в случае реализации рисков могут привести к масштабным потерям банковского и реального секторов и к серьёзным социальным последствиям, подчёркивает ЦБ.









"AK&M" от 17.12.2019