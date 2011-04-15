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17/12/2019
15:20

ЦБ планирует ужесточить процедуру выдачи ипотечных кредитов

Банк России рассматривает возможность введения с 1 июля 2020 года дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Надбавки установлены в зависимости от показателя долговой нагрузки заёмщика и отношения величины основного долга по ипотечному кредиту (займу) к справедливой стоимости предмета залога ("кредит/залог"). Об этом свидетельствует сообщение ЦБ.

В России сохраняется существенный потенциал для роста ипотечного сегмента кредитования, качество этих кредитов по-прежнему остаётся на высоком уровне. Однако ускоренный рост ипотечного кредитования, по мнению регулятора, может сопровождаться формированием новых уязвимостей для финансовой системы, сопряженных как с долговой нагрузкой населения, так и c потенциальной волатильностью цен на жильё в условиях высокой доли кредитов с низким первоначальным взносом.

Международный опыт показывает, что слабые стандарты кредитования в случае реализации рисков могут привести к масштабным потерям банковского и реального секторов и к серьёзным социальным последствиям, подчёркивает ЦБ.




"AK&M" от 17.12.2019
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