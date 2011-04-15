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17/12/2019
16:48

ESET выпустила бесплатную утилиту для обнаружения критической уязвимости BlueKeep

Международная антивирусная компания ESET выпустила бесплатную утилиту для проверки ОС Windows на наличие уязвимости BlueKeep (CVE-2019-0708), опасной как для домашних пользователей, так и для организаций. Об этом говорится в сообщении ESET.

Эксплойт BlueKeep и брутфорс-атаки реализуются при помощи прямых соединений RDP (Remote Desktop Protocol - протокол удалённого рабочего стола) и позволяют злоумышленникам осуществлять различные вредоносные действия, используя сервер жертвы.

За последние два года ESET наблюдала рост числа инцидентов, при которых происходило удаленное подключение к Windows-серверу через интернет с использованием RDP.

Злоумышленники авторизовывались в учетных записях администраторов, что позволяло им устанавливать программы на сервер, выгружать с него данные и отключать средства защиты.

Наиболее распространенными действиями киберпрестуников стали установка криптомайнеров на компьютеры пользователей и распространение в компаниях вирусов-вымогателей.

Главная опасность уязвимости BlueKeep в том, что атаки с ее использованием могут распространяться по сети автоматически, без какого-либо вмешательства пользователей.

Microsoft пометил уязвимость BlueKeep как критическую в рекомендациях клиентов для CVE-2019-0708, а в Американской правительственной базе уязвимостей CVE-2019-0708 ей присвоено 9.8 баллов из 10.

Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.


"AK&M" от 17.12.2019
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