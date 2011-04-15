"Ингосстрах-Жизнь" застрахует сотрудников Новосибирского завода химконцентратов от несчастных случаев

Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" и первичная профсоюзная организация ОАО "НЗХК" (Новосибирский завод химконцентратов) пролонгировали договор коллективного страхования от несчастных случаев. Страховой защитой в рамках договора обеспечены более 2.5 тыс. членов профсоюза НЗХК. Договор будет действовать до декабря 2020 года. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Программа страхования от несчастных случаев и их последствий предусматривает страховое покрытие по трём основным рискам: травма, инвалидность, уход из жизни, и действует по всему миру в режиме 24/7. Объём ответственности страховщика превышает 381.7 млн руб.



Новосибирский завод химконцентратов – один из ведущих мировых производителей ядерного топлива для АЭС и исследовательских реакторов России и зарубежных стран. Российский производитель металлического лития и его солей. Входит в структуру топливной компании "ТВЭЛ" госкорпорации "Росатом".



ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена из состава Ингосстраха в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 17.12.2019