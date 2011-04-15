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17/12/2019
14:14

Снижение ипотечных ставок останется драйвером спроса на жильё в 2020 году

Коммерческий директор Московского территориального управления группы "Эталон" Василий Фетисов примет участие в пленарной дискуссии XVIII Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России".

По мнению В.Фетисова, снижение ипотечных ставок остаётся основным драйвером спроса на жильё и наравне с ценообразованием определяет его доступность для покупателей, особенно в массовых сегментах жилой недвижимости.

"Это подтверждает рост популярности ипотеки. На примере нашей компании можно сказать, что доля сделок с привлечением ипотеки сегодня уже превышает 50%. Кроме того, мы наблюдаем увеличение сроков предоставления ипотечных кредитов, что позволяет снизить ежемесячные выплаты. Усилия банков, направленные на повышение доступности ипотечных программ, обеспечивают стабильный спрос на жильё в конце этого года и будут распространять своё действие на 1 полугодие 2020 года", - подчёркивает В.Фетисов.

Ежегодная XVIII Всероссийская конференция "Ипотечное кредитование в России" состоится 31 января 2020 года, основная тема - "Ипотека 2020: эскроу и цифровая экосреда". Организатор - информационное агентство AK&M.

Регистрация открыта на официальном сайте проекта: www.akm.ru/ipoteka2020/


"AK&M" от 17.12.2019
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