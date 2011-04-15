Роснефть автоматизирует процессы очистки нефтехранилищ

На объектах ООО "Башнефть-Добыча" введена в эксплуатацию уникальная мобильная система очистки MEGA MACS. Об этом говорится в сообщении Роснефти.



Высокотехнологичное оборудование введено в эксплуатацию дочерним предприятием Роснефти - ООО "РН-Ремонт НПО" и предназначено для очистки хранилищ нефти и нефтепродуктов от твердых донных осадков.



Развитие технологического потенциала - один из ключевых приоритетов ПАО НК "Роснефть". В рамках реализации Стратегии "Роснефть-2022" Компания планомерно внедряет новые технологические решения по всей цепочке производственной деятельности.



Комплекс MEGA MACS обладает высокой мобильностью, полностью энергонезависим и автоматизирован, что позволяет на 25-30% сократить время очистки резервуаров, а также существенно повысить уровень безопасности проведения работ.



ООО "РН-Ремонт НПО" создано в 2015 году. Основными видами деятельности являются ремонт нефтепромыслового и бурового оборудования, сервисное обслуживаниеустановок электроцентробежных насосов, станков - качалок, установок штанговых глубинных насосов, насосно-компрессорного оборудования, изготовление металлоконструкций, насосно-компрессорных труб, запасных частей к нефтепромысловому и буровому оборудованию, а также работы по полимерному покрытию труб, экспертизе промышленной безопасности, технической диагностике и дефектоскопии оборудования.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК. География розничного бизнеса компании охватывает 66 регионов во всех федеральных округах РФ.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла на 25% до 550 млрд руб. с 440 млрд руб. годом ранее (чистая прибыль за 9 месяцев 2018 года уточнена в связи с пересмотром оценки приобретённых активов в 2018 году). Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий выросла на 6.2% до 6.452 трлн руб. с 6.073 трлн руб., показатель EBITDA - на 1.5% до 1.617 трлн руб. с 1.593 трлн руб.



"AK&M" от 17.12.2019