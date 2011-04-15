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17/12/2019
17:07

На бирже с 20 декабря стартуют пробные торги углём, ФАС

На бирже с 20 декабря стартуют пробные торги углём. Об этом заявил начальник Управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС России Дмитрий Махонин в ходе Национальной Угольной Конференции, которая проходит 17 декабря в Москве.

Как говорится в сообщении службы, он напомнил, что ФАС России принимает тарифные решения, в том числе, исходя из данных по ценам, которые регистрируются на биржевой площадке.

"В прошлом году, когда стоимость угля и мазута росла, Правительством была поставлена задача посчитать обоснованность сумм, которые запросили региональные бюджеты для компенсации генерации. Запрошенные суммы были снижены в 2 раза, исходя из анализа сопоставимых цен на закупках и регистрации сделок компаниями", - добавил Д.Махонин.

Также он подробно остановился на вопросе создания оператора биржевых поставок на базе РЖД: "Это субъект, который предусмотрен законом об организованных торгах и проходит аккредитацию банка России. Подобные мероприятия мы уже реализовывали, и статус оператора биржевых поставок есть у Транснефти и Газпрома, теперь очередь за железной дорогой. Это упрощает расчеты между участниками торгов по факту приобретенного товара, решает вопрос с простоем вагонов, дает возможность продавцу и покупателю отслеживать поставки приобретённых на бирже товаров".

Он отметил, что ФАС рассчитывает запустить работу оператора в первом полугодии следующего, 2020 года.

"Пилотом идут нефтеналивные грузы, также ведутся обсуждения с представителями минеральных удобрений, чтобы они тоже подключились", - подчеркнул Д.Махонин и пригласил угольные компании принять участие в процессе.

"Нет ничего важнее, чем решение вопроса для более комфортной и экономичною перевозки товара", - в заключение отметил начальник Управления регулирования ТЭК и химической промышленности и пригласил гостей мероприятия принять участие в Биржевых комитетах для обсуждения актуальных вопросов отрасли.

"AK&M" от 17.12.2019
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