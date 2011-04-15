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17/12/2019
16:57

Роскомнадзор выявил сайт с персональными данными жителей России и Казахстана

Специалисты Управления Роскомнадзора по Курганской области в результате рассмотрения обращения гражданина выявили зарубежный интернет-ресурс, который хранит за пределами страны персональные данные россиян из 60-ти городов и жителей 34 городов Казахстана. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Под запрет попал сайт nomerekaterinburga.com, домен которого расположен на территории Франции. В базе интернет-ресурса в алфавитном порядке собраны сведения (фамилии, имена, отчества, домашние адреса и телефоны) миллиона россиян.

По обращению гражданина Управлением Роскомнадзора по Курганской области было подготовлено исковое заявление о защите прав субъекта персональных данных. Суд вынес решение в пользу надзорного органа. В настоящее время сайт nomerekaterinburga.com внесён в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных

Следующий шаг Роскомнадзора - ограничение доступа к сайту nomerekaterinburga.com в соответствии с Правилами создания, формирования и ведения автоматизированной информационной системы "Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных", утверждёнными постановлением Правительства РФ.

"AK&M" от 17.12.2019
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