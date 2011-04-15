Новую дорогу до станции метро "Филатов луг" откроют в конце декабря, говорится в материалах Стройкомплекса.



Как сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, слова которого приводятся в сообщении, она пройдёт от улицы Адмирала Корнилова до станции "Филатов луг" Сокольнической линии метро. "Также запустим тут общественный транспорт", - рассказал В.Жидкин.



Он добавил, что благодаря этой дороге на автобусах можно будет добираться до метро, не выезжая на Киевское шоссе.



Напомним, улица Адмирала Корнилова проходит через три поселения Новой Москвы: Московский, Мосрентген и Сосенское. Длина улицы превышает 4.6 км.





"AK&M" от 17.12.2019