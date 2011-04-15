В Москве в новогоднюю ночь изменится схема движения транспорта. Об этом сообщила столичная мэрия.



Так, с 07:00 MSK 31 декабря до 05:00 MSK 1 января будет закрыта одна полоса движения на Большом Москворецком мосту в сторону улицы Варварки.



С 23:30 MSK 31 декабря до 00:30 MSK 1 января будут полностью перекрыты Большой Москворецкий мост, Москворецкая улица, площадь Васильевский Спуск, участок Москворецкой набережной вдоль парка "Зарядье", Раушская, Кремлевская и Софийская набережные.



С 00:50 MSK до 01:10 MSK 1 января будут недоступны для проезда: участок улицы Федосьино от улицы Скульптора Мухиной до Проектируемого проезда N 518 в Ново-Переделкине; проезд возле ТЦ "Авиапарк" в районе Ходынского поля; Физическая улица на участке от Калужского шоссе до Солнечной улицы, Центральная улица от дома 26 до пересечения с Солнечной улицей в Троицке; Озерная аллея в Зеленограде на участке от Центрального проспекта до дома 5, строения 2 на Георгиевском проспекте.



С 00:50 MSK до 01:30 MSK будет полностью перекрыта улица Кадырова в Южном Бутове.



"AK&M" от 17.12.2019