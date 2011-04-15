В Новой Москве будет открыто 33 станции метро к 2035 году. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.



Как сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, слова которого приводятся в сообщении, в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) к 2035 году введут 25 станций метро.



По его словам, длина линий составит 72 км, а число станций - 33. Также к 2035 году построят четыре электродепо.



"Более 100 млрд руб. вложено в развитие метрополитена в Новой Москве с начала строительства подземки. Сейчас в ТиНАО уже действуют восемь станций", - рассказал В.Жидкин.



Он отметил, что в 2015 году открылись станции "Румянцево" и "Саларьево" на Сокольнической линии метро. В 2019 году красная ветка дотянулась до Коммунарки: там ввели ещё четыре станции.



В 2018 году был введён новый участок на Калининско-Солнцевской линии метро. Две из семи станций расположены в Новой Москве: "Говорово" и "Рассказовка".



Сейчас ведётся строительство новой Коммунарской линии метро, которая дойдёт до Троицка.



"AK&M" от 17.12.2019