Яндекс обновил поисковик. Об этом говорится в сообщении компании.



Обновление получило название "Вега".

Теперь Яндекс точнее и быстрее отвечает на запросы, а также учитывает сигналы от асессоров-экспертов при обучении поискового алгоритма. Люди могут решать с помощью Яндекса гиперлокальные задачи - находить нужное в конкретном микрорайоне, квартале или даже доме. "Вега" объединяет более полутора тысяч улучшений, добавленных в поиск за последний год.



Улучшения в "Веге" распределяются по четырём ключевым направлениям: повышение качества поиска, мгновенные ответы, экспертный поиск и гиперлокальность.



Так, Яндекс научился составлять поисковую базу с помощью нейросетей - они распределяют документы из базы по "смысловым кластерам".



Кроме того, в мобильном поиске появилась технология предварительной загрузки результатов поиска (пререндеринг). Она угадывает, каким будет полный текст запроса, в момент, когда человек только набирает первые слова.



Помимо этого, Яндекс внедрил новый алгоритм ранжирования и обзавёлся асессорами-экспертами. Каждый такой асессор - профессионал в той или иной области.



Также Яндекс обновил сервисы Район и Услуги.

Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.



Прибыль Яндекса за 9 месяцев 2019 года по US GAAP упала на 72% до 10.918 млрд руб. с 38.86 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 39% до 123.695 млрд руб. с 88.815 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 39% до 37.784 млрд руб. с 27.261 млрд руб.



Прибыль Яндекса за III квартал 2019 года по US GAAP упала на 1% до 4.378 млрд руб. с 4.434 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 38% до 45.014 млрд руб. с 32.57 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 29% до 13.919 млрд руб. с 10.801 млрд руб.



"AK&M" от 17.12.2019