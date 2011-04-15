Долю ЦБ в Сбербанке могут передать другой госструктуре. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.



"Чиновники обсуждают передачу контрольного пакета акций в Сбербанке от ЦБ к другой государственной структуре", - пишет газета.



По данным на апрель 2019 года, Банку России принадлежит 50% плюс одна акция Сбербанка. Ещё 45.04% принадлежит юрлицам-нерезидентам, 1.81% - юрлицам-резидентам, 3.15% частным инвесторам. Общее количество акционеров составляет более 253 тыс.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 17.12.2019