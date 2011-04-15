Россельхознадзор открыл марокканский рынок для российской говядины

По итогам продолжительной работы, которая велась с 2016 года между Россельхознадзором и компетентными органами Марокко, завершена процедура допуска российской говядины в Королевство Марокко. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Марокканская сторона подписала ветеринарный сертификат на поставки из России мяса крупного рогатого скота.



Документ в ближайшее время будет размещён на официальном сайте Россельхознадзора.



Экспорт российской говядины может начаться незамедлительно с предприятий, ранее прошедших инспекцию марокканской ветеринарной службы с положительным результатом.



"AK&M" от 17.12.2019